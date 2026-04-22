Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor.

Türkiye ile NATO arasındaki temaslar, özellikle son dönemde hem bölgesel güvenlik krizleri hem de yaklaşan zirveler nedeniyle yoğunlaşmış durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde; İran merkezli gerilimler, Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO'nun caydırıcılığı gibi başlıkları ele almış, ayrıca temmuzda Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin beklentileri değerlendirmişti.

BAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞTÜ

Ardından resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Rutte, Erdoğan ile görüşmesinden önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

"TÜRKİYE'NİN YAPTIKLARINDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİRİZ"

NATO Genel Sekreteri, Ankara temasları kapsamında düzenlenen ASELSAN'ı da ziyaret etti ve burada açıklamalarda bulundu.

Rutte, savunma sanayiinde üretimin önemine işaret ederek şunları söyledi:

"Çünkü daha iyisini ve daha fazlasını yapmalıyız. Bu konuda Türkiye'nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz. Buna ihtiyaç var çünkü tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz."

Savunma sanayiinde üretimi hızlandırmanın ve aynı zamanda yenilikçiliği de teşvik etmenin önemine işaret eden Rutte, şöyle konuştu:

"Bu, NATO için en önemli önceliklerden biridir. Ayrıca, temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesinin ana gündem maddelerinden biri olacaktır."

NATO GENEL SEKRETERİ'Nİ KABUL ETTİ

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rutte'yi kabul etti.

Yaklaşık 1 saat süren görüşme sona ererken, kabulde 4 ana gündem maddesi yer aldı.

İRAN-ABD SAVAŞI MASADAYDI

Görüşmede, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve müzakere görüşmelerinin ele alındı.

Bölgesel ateş çemberine dönen İran-ABD-İsrail gerilimi ve Türkiye'nin üstlendiği 'stratejik dengeleyici' rolü, görüşmenin en kritik başlıkları arasındaydı.

TÜRKİYE-NATO ZİRVESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Öte yandan, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek NATO Zirvesi'ne ilişkin hazırlıklar da gündemdeydi.

Erdoğan ve Rutte ,zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın katılıp katılmayacağı konusunu değerlendirdi.

TÜRKİYE'NİN DENGELEYİCİ ROLÜ MASADAYDI

Ukrayna-Rusya savaşında da Türkiye'nin üstlendiği arabulucu rolü, görüşmenin konuları arasında yer aldı.

YENİ NATO KARARGAHI GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmenin öne çıkan en somut başlıklarından biri ise Türkiye'de kurulacak olan çok uluslu kolordu karargahı oldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan projenin yol haritası, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte arasındaki görüşmede değerlendirildi.

Ayrıca Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiinin ittifaka sağlayacağı katkılar da öncelikli konular arasındaydı.

"İTTİFAKIN GÜNDEMİBDEKİ BAŞLIKLAR ELE ALINDI"

İletişim Başkanlığı da Erdoğan ile Rutte görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.



Kabulde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları, İttifak'ın gündemindeki başlıklar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"KRİZLERE KARŞI HAZIRLIĞI DESTEKLEYECEK KARARLAR ALINMASI BEKLENİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizdeki istikrarsız ortamın NATO Müttefikleri arasındaki yardımlaşma ve dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdiğini, Ankara Zirvesi'nde müttefikler arasındaki dayanışmayı pekiştirecek ve ittifakın krizlere karşı her daim hazırlıklılığını destekleyecek kararlar alınmasını beklediklerini ifade etti.

"SAVUNMA SANAYİSİNDE MÜTTEFİK ÜLKELERLE İŞ BİRLİĞİ ARTIRILACAK"

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin hava savunma sistemleri başta olmak üzere savunma sanayii alanında kapasitesini her geçen gün artırdığını, müttefik ülkelerle bu alanda iş birliğini daha da geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

"TRANS-ATLANTİK BAĞIN MUHAFAZASI VAZGEÇİLMEZ ÖNEMDEDİR"

Erdoğan, Trans-Atlantik bağın muhafazasının vazgeçilmez önemde olduğunu, Türkiye'nin İttifak'ın Avrupa ayağının daha fazla sorumluluk üstlenmesini beklediğini, bu noktada Avrupa Birliği üyesi olmayan Avrupalı müttefiklerin Birliğin savunma girişimlerinden dışlanmasının, amaca hizmet etmeyeceğini söyledi.

"NATO ANKARA ZİRVESİ'NİN HAZIRLIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ"

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın da barışla neticelenmesi için devrede olduğunu, müzakerelerin yeniden canlandırılması ve liderler düzeyinde görüşmelere başlanabilmesi için gayret gösterdiğimizi ifade etti.



Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genel Sekreter Rutte, NATO Ankara Zirvesi’nin hazırlıklarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdiler.