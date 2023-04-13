Akasya Durağı’nın şoför Emre’si göreni şoke etti! Yıllar sonra ortaya çıktı: "Burak Özçivit mübarek" Akasya Durağı’nda şoför Emre’yi Tarık Ündüz, yıllar sonra gündem oldu. Yıllar sonra ortaya çıkan yakışıklı isim, değişimiyle ünlü oyuncu Burak Özçivit'e benzetildi.

2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı, bir aile dizisi olarak karşımıza çıktı ve komik taraflarıyla herkesi güldürdü.

Yönetmenliğini Yaşar Seriner'in üstlendiği dizi, Erler Film tarafından yapıldı ve kadrosunda birbirinden usta isimleri ağırladı.

Uzun süre Kanal D ekranlarında yayınlanan dizide Tarık Ündüz ise şoför Emre karakterine hayat verdi.

Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Tarık Ündüz, ilk oyunculuk deneyimini 1990 yılında Kuruntu Ailesi dizisi ile yaşadı. Ancak akıllarda Akasya Durağı'nda hayat verdiği karakter ile kaldı.

1988 doğumlu olan Tarık Ündüz’ün annesi ise ünlü oyuncu Fulya Özcan, babası da Gazanfer Ündüz’dür.

Birçok filmde rol alan Fulya Özcan, Hababam Sınıfı’nda Ayşegül karakterini canlandırdı.Gazanfer Ündüz ise Kadın, Melekler Adası ve Uysallar gibi dizilerde boy gösterdi.

Yakışıklı ismin rol aldığı yapımlar arasında ise Not Defteri, Yaz'ın Öyküsü, Jet Sosyete, Huzursuzlar, Issız Adam, Biz Size Döneriz bulunuyor.

34 yaşındaki yakışıklı oyuncuyu şimdiler görenler de; "Hem yakışıklı hem asil", "Emir Kozcuoğlu sandım", "Kaan Urgancıoğlu'nun genç versiyonu", "Atalardan miras tiyatro geni", "Acil ekranlara dönmelisin", "Seni Akasya Durağı'nda özledik" "Burak Özçivit mübarek"" yorumlarında bulundu.