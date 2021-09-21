Akıncı dizisi yeni sezon ne zaman? Akıncı 2. sezon tarihi!

İlk sezonuyla büyük ilgi gören ATV'nin fantastik macera türündeki dizisi Akıncı'nın 2. sezonu için geri sayım başladı. Peki Akıncı dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Akıncı 2. sezon tarihi...

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı Akıncı dizisi, final yapacağı iddialarıyla gündeme gelmiş ancak 2. sezon onayını alarak hayranlarını sevindirmişti.

Şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyan Akıncı'nın 2. sezon hazırlıkları da başladı.

Eylül ayına gelinmesiyle birlikte diziler, birer birer sezonu açarken Mayıs ayında sezon finali yapan Akıncı dizisinin yeni sezonunun ne zaman, hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu.

Peki Akıncı dizisi yeni sezon ne zaman? İşte Akıncı 2. sezon tarihi...

AKINCI DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Köklerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul'u koruyan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan Akıncı dizisinin sezon finalinin üzerinden yaklaşık 4 ay geçti.

Dizinin sıkı takipçileri, Akıncı'nın yeni sezonu hakkında araştırmalarını sürdürürken dizinin oyuncularının sete çıktığı öğrenildi.

Buna göre Akıncı'nın yeni sezonunun eylül ayının son haftası ya da ekim ayında başlaması bekleniyor.

BİRÇOK İSİM KADRODAN AYRILDI

İlk sezonu 20 bölüm süren ve başrollerinde Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi ikilisinin yer aldığı Akıncı dizisinin yeni döneminde neler yaşanacağı net olarak bilinmiyor.

Ancak bilinen gerçek şu ki dizinin önemli isimleri Tolga Tekin, Yılmaz Bayraktar ve Erkan Bektaş birer birer ayrılarak farklı yapımlara geçti.