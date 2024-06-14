|ALAN| başvurusu 2024: ATV Alan yarışması formatı nedir, nasıl başvurulur? Oktar Kaynarca'nın sunumu ile ATV ekranlarında başlayan Alan adlı yarışma, izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmaya başvurmak isteyen adaylar süreci ve formatı detaylıca öğrenmek istiyor. Peki, Alan yarışması formatı nedir? ATV Alan yarışmasına nasıl başvurulur? İşte detaylar...

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"The Floor" adıyla tüm dünyada büyük bir üne sahip olan ve Hollanda, İspanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya, Ukrayna, Macaristan gibi ülkelerde reyting rekorları kıran yarışma, şimdi de Türkiye'de.

"Alan" adıyla ATV ekranında yayınlanan yarışmayı ünlü oyuncu Oktay Kaynarca sunuyor.

Bilgi ve stratejiyi bir araya getiren Alan yarışmasının en dikkat çekici özelliği, 100 yarışmacının 100 farklı kategoride kıyasıya mücadele etmesi oluyor.

Yarışmaya katılmak isteyen adaylar, başvuru süreci ve ödüle dair detayları araştırıyor.

Peki, Alan yarışması formatı nedir, nasıl oynanır? Alan yarışması ödülü ne kadar? Alan yarışma başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...

Alan yarışması formatı

Sistemin rastgele seçtiği bir yarışmacı çevresinde bulunan rakiplerinden birini düello yapmak üzere seçiyor ve seçtiği rakibinin kategorisinde düello için karşı karşıya geliyorlar.

45'er saniyesi olan yarışmacılar ağırlıklı olarak görseldeki kişi veya nesneyi bilmeye çalıştıkları düellolarda yarışıyor.

Doğru cevap verildiğinde sıra rakiplerine geçerken yanlış cevap verilirse doğru cevap verene kadar aynı görsel ekranda kalmaya devam ediyor "Pas" denildiğinde sürelerinden 3 saniye gidiyor ve yeni bir görsel ekrana geliyor.

Süresi biten yarışmacı elenerek yarışmadan ayrılıyor, kazanan kişi düelloyla devam etmek isterse alanındaki rakiplerinden birini daha seçiyor ve yeni bir düello başlıyor.

Yendiği rakibinin alanını da kazandığı için düello için seçebileceği rakip dolayısıyla da kategori sayısı artmış oluyor. Devam etmesi kendi avantajına çünkü günün sonunda en büyük alana sahip olan yarışmacı 100.000 TL kazanıyor.

En fazla yarışmacıyı eleyen de günün birincisi oluyor. Devam etmek istemezse alana geri dönüyor.

Eğer düelloyu kazanan kişinin kategorisinde yarışılmışsa kazanan kişi elenen kişinin kategorisini alarak yarışmaya devam ediyor.

Alan yarışması ödülü

Gün sonunda en geniş alana sahip olan yarışmacı 100.000 TL'lik ödülün sahibi olurken, en fazla rakibi eleyen yarışmacı ise günün birincisi seçiliyor.

Ancak asıl büyük ödül, 1.000.000 TL ile yarışmanın finalinde kazananı bekliyor.

Alan başvuru ekranı

Yarışmaya başvurular, atv.com.tr adresinden gerçekleştirilebilecek.