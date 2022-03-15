Alemin Kralı Oben'in yarı çıplak pozuna ne desek az kalır! Dizide kaşlarını almıyordu, mankenliğe terfi etti

Alemin Kralı Oben'in yarı çıplak pozuna ne desek az kalır! Dizide kaşlarını almıyordu, mankenliğe terfi etti

Alemin Kralı dizisinde Oben karakterine hayat veren Birsu Demir, değişimiyle gündem oldu. Sosyal medyadan paylaştığı karelerle bambaşka birine dönüşen Demir, bikinili pozuyla büyüledi.

Süreç Film yapımı imzalı, 2011-2013 yılları arasında ATV'de yayınlanan Alemin Kralı, 2 sezon sürdü ve 67. bölümde final verdi.

Başrollerinde Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız ve Zeynep Gülmez'in yer aldığı dizi, komik sahneleri ile herkesi gülme krizine sokuyordu.

Aslan Kral ve ailesinin hayatını konu alan dizide Birsu Demir, Oben karakterine hayat verdi ve dikkati çekti.

Babasına en yakın olan kızı canlandıran ve erkek gibi olan Birsu Demir, geçen zamanda bir hayli değişti.

Oben zamanlarından eser kalmayan genç isim, Alemin Kralı dizisinden sonra ekranlarda yer almadı.

Değişimi ile bambaşka bir görünüme kavuşan Birsu Demir, yarı çıplak pozuyla görenlerin aklını başından aldı.

ALEMİN KRALI OBEN'DEN CESUR POZLAR

Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir, paylaşımlarıyla bolca beğeni alıyor.

Genç oyuncunun paylaşımlarında değişimine dikkat çeken takipçileri, "Bu nasıl değişim?", "Bu kadarını beklemiyorduk", "Gittikçe güzelleşiyorsun" yorumlarında bulunuyor.

Yarı çıplak pozlarıyla yazı özleten Birsu Demir'in kusursuz fiziği ise kendisine iyi baktığının bir göstergesi olarak görülüyor..