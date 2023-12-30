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Alex de Souza'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a destek! İşte Alex'in beğeni toplayan paylaşımı

Alex de Souza'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a destek! İşte Alex'in beğeni toplayan paylaşımı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa final maçının iptal edilmesinin yankıları sürüyor. Eski Fenerbahçeli Alex De Souza yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.