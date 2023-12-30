Alex de Souza'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a destek! İşte Alex'in beğeni toplayan paylaşımı

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Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak olan Süper Kupa final maçı yaşanan olayların ardından iptal edilmişti.
Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla sahaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesi üzerine iki takım maça çıkmama kararı aldı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa final maçının iptal olması sosyal medyaya bomba gibi düştü.
Yaşanan olayın yankıları sürerken futbolseverler konu hakkında binlerce paylaşım yaptı. Paylaşım yapanlar arasında Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex De Souza'da yer aldı.
Brezilyalı efsane futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile beğeni topladı.
İşte Alex De Souza'nın paylaşımı...