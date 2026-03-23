Aleyna Kalaycıoğlu'nun asıl mesleği ortaya çıktı

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan cinayet, Türkiye'nin gündeminde.

Cinayetin azmettiricisi olarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Aleyna Kalaycıoğlu ise çok konuşulan isimlerden.

Eski sevgilisi Vahap Canbay ve arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'nın olduğu arabaya ateş eden katil zanlısının Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu ortaya çıktı.

Kadayıfçıoğlu ile birlikte olay yerinde bulunan Kalaycıoğlu ise ilk ifadesinde olayları doğruladı.

Adını ilk olarak Survivor yarışması ile duyuran ve akabinde müzik sektörüne giriş yapan Aleyna Kalaycıoğlu'na dair bilgiler ise merak edildi.

Ünlü ismin kariyeri hakkındaki detay ise dikkat çekti.

ASLINDA UÇAK MÜHENDİSİ

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa’da dünyaya geldi.

Annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılan ve o zamana kadar Yalova’da yaşayan Aleyna Kalaycıoğlu, sonrasında annesiyle ve kardeşiyle İstanbul’a taşındı.

Kalaycıoğlu, İstanbul’da lise eğitimi sonrasında aldığı dil eğitimi sonrasında ABD’de Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

Kalaycıoğlu, 10 senedir voleybol oynadı ve Survivor'da adından söz ettirdi.