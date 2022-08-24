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    Aleyna Tilki'nin kardeşine tepki üstüne tepki! 'Reşit olmadan giyemezsin'

    Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin kardeşi doğum gününde giydiği kostümle olay yarattı. İşte, Ayça Tilki'nin tepki çeken o kostümü....
    • 24.08.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 11:15
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    Aleyna Tilki'nin kardeşine tepki üstüne tepki! 'Reşit olmadan giyemezsin'

    2017'de ilk solo parçası "Sen Olsan Bari" ile kısa sürede şöhreti yakalayan genç şarkıcı Aleyna Tilki, her attığı adımlarla adından söz ettiriyor.

    Tilki, özel hayatının yanı sıra ailesiyle de gündeme geliyor.

    Aleyna Tilki, son olarak kardeşi Ayça Tilki'nin doğum günü partisiyle gündeme geldi.

    17 yaşına giren Ayça Tilki'nin doğum gününden paylaşım yapan anneleri Havva Öztel'e tepki yağdı.

    Henüz reşit olamayan kızının doğum gününde Playboy tavşanı kostümü giymesi sosyal medyada tepkilere yol açtı.

    Şarkıcının babası Mehmet Tilki de kızlarıyla birlikte poz verdi.

    Kostümüne tepki yağdı

    Takipçileri, Tilki'nin reşit olmadan Playboy tavşanına benzer kostüm giymesini eleştirdi.

    İşte, olay yaratan o fotoğraflar...

    Aleyna Tilki nin kardeşine tepki üstüne tepki! Reşit olmadan giyemezsin #1

    Aleyna Tilki nin kardeşine tepki üstüne tepki! Reşit olmadan giyemezsin #2

    Aleyna Tilki nin kardeşine tepki üstüne tepki! Reşit olmadan giyemezsin #3

    Aleyna Tilki nin kardeşine tepki üstüne tepki! Reşit olmadan giyemezsin #4


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