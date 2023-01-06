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    Ali Atay'dan güldüren mesaj! Survivor 2023 Yarışmacısı Chaby Han'a attığı mesaj gülümsetti..

    Ali Atay'ın Survivor'da yarışacak olan Chaby Han'a attığı mesaj güldürdü..
    • 06.01.2023 - 11:31
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    Ali Atay'dan güldüren mesaj! Survivor 2023 Yarışmacısı Chaby Han'a attığı mesaj gülümsetti..

    15 Ocak Pazar günü TV8 ekranlarında başlayacak olan Survivor 2023 şimdiden izleyiciyi meraklandırmaya başladı.

    Survivor 2023'te yarışacak olan sosyal medya fenomeni Koreli Chaby Han'ın Ali Atay ile mesajlaşması sosyal medyada gündeme geldi.

    Ali Atay'ın kendisine attığı bir mesajı instagram hesabından paylaşan Chaby Han yüzleri güldürdü.

    Survivor 2023 yarışmacıları arasında yer alan Chaby Han yaptığı paylaşıma 'İltifat mı başka bir şey mi abi' notunu ekledi. İşte o paylaşım..

    Ali Atay dan güldüren mesaj! Survivor 2023 Yarışmacısı Chaby Han a attığı mesaj gülümsetti.. #1


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