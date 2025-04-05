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Alişan ile Nişan Atmıştı! Esra Erol'un Kardeşi Eda Erol Evleniyor: İşte Müstakbel Damat

Alişan ile Nişan Atmıştı! Esra Erol'un Kardeşi Eda Erol Evleniyor: İşte Müstakbel Damat Bir dönem Alişan ile beraber olan ve evlilik yoluna giren Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, yollarını ayırmıştı. Bir süredir kabuğuna çekilen Erol, evlilik haberi ile gündeme geldi. İşte yeni damat adayı...