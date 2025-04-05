Alişan ile Nişan Atmıştı! Esra Erol'un Kardeşi Eda Erol Evleniyor: İşte Müstakbel Damat

Yağmur Uçar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'evleneceğim' sözü veren, hemen ardından da Eda Erol'un kardeşiyle tanışan Alişan kısa sürede nişanlanma kararı almıştı.
Ancak, çiftin ilişkisi beklendiği gibi gitmedi.
Yüzükleri çıkaran Alişan ve Eda Erol'un akabinde herkes yoluna gitti.
Alişan, Buse Varol ile bir yuva kurarken; Eda Erol'dan da müjdeli haber geldi.
Uzun süredir magazin gündeminde yer almayan Erol, aradığı aşkı buldu.
İŞTE YENİ DAMAT
Sosyal medya hesabından evlilik teklifi aldığını duyuran isim müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.
Pilot Ekrem Karacayır'la yeni bir yola çıkacağını duyuran Eda Erol, evlilik yolunda ilk adımı attı.