Altına bir şey giymedi! Yüsra Geyik’ten cüretkar pozlar "Esmersen güzelsin" Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü’nün kızı Zeliş karakteriyle adını milyonlara duyuran Yüsra Geyik, cesaretini gözler önüne serdi. Külotlu çorabıyla verdiği cesur pozları sosyal medyayı yıktı geçti.

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Arka Sokaklar dizisindeki performansıyla milyonların sevgisini kazanan ve şu sıralar Show TV'de yayınlanan Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Yüsra Geyik, adını sıkça duyuran isimlerden biri haline geldi.

Güzel oyuncu, oyunculuk yeteneğiyle olduğu kadar sosyal medya platformlarındaki etkinliğiyle de geniş kitlelerin beğenisini kazanıyor.

Özellikle cesur ve zarif pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Geyik, adeta sosyal medyada da bir fenomen haline geldi.

Ünlü oyuncu cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Bacak dekoltesi mest etti

Baştan aşağı kırmızı olan Yüsra Geyik, kıyafetinin altına bir şey giymedi. Mayosu ve külotlu çorabıyla verdiği cesur pozlar gündeme bomba gibi düştü.

Ünlü oyuncunun pozları kısa sürede ilgi odağı haline gelirken, hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.