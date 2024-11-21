Annem Ankara 2. bölüm 1. fragmanı: Zuhal, Burak'ın intiharıyla yıkılıyor!

Haber Merkezi
Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara ilk bölümü ile 20 Kasım Çarşamba akşamı yayınlandı.
Üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara’da hayat mücadelesi veren Zuhal'in mücadelelerle dolu yolculuğunu anlatan Annem Ankara ilk bölüm sosyal medyanın da gündemine oturdu.
Zuhal'in kocası Hasan tarafından aldatıldığını öğrendiği ilk bölümün finaline, oğlu Burak'ın intihar ettiğini öğrenmesi damga vurdu.
Yeni bölümü merakla beklenen Annem Ankara'dan fragman geldi.
Fragmana, Zuhal'in yıkılışı damga vurdu...
İşte Annem Ankara 2. bölüm 1. fragmanı...