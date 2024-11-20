Annem Ankara dizisi hangi dönem, kaç yılında geçiyor? İşte yaşandığı yıllar...

Yağmur Dinç

Başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün rol aldığı Annem Ankara, Kanal D'de yayın hayatına başlıyor.

Annem Ankara, kimseye evlat olamamış bir baba ile 3 erkek çocuğuna bakabilmek için erken yaşta emekli olan bir annenin gerçek yaşamdan alınmış hikayesini anlatıyor.

BKM imzalı dizinin geçtiği dönemler ise seyircilerin merak konusu.

Eski dönemde geçen dizi izleyicilere nostaljik anlar yaşatacak. Peki, Annem Ankara dizisi ne zaman, hangi yılda geçiyor? İşte yanıtı...

ANNEM ANKARA DİZİ KONUSU

4 adam, 1 kadın… Buydu Zuhal Soydaşlı'nın hikayesi. Üç erkek evladın annesi, bir türlü büyüyemeyen bir adamın karısıydı. Özetle; kendi evinin yalnızıydı.

Son oğlunu kucağına aldıktan birkaç ay sonra Millî Eğitim Bakanlığı'ndaki görevinden emekli olmak zorunda kaldı Zuhal. Birkaç gün sonra da kocası Hasan Soydaşlı'nın onu aldattığını öğrendi.

Oğullarıyla birlikte sığabileceği bir yuva uğruna, çalışmaktan başka çaresi yoktu Zuhal'in. Çocuklarıyla birlikte ayakta, hayatta kalmaya çalıştığı şehrin ta kendisiydi Zuhal. Ankara'ydı o. Denizi yoktu, boğazı yoktu. Hiçbir zaman da olmayacaktı.

Ama direnişti, mücadeleydi. Çünkü anne olmak başlı başına, "tek başına" bir mücadeleydi.

OYUNCU KADROSU

Bergüzar Korel (Zuhal Soydaşlı)

Mehmet Günsür (Hasan Soydaşlı)

Özgürcan Çevik

Gökçe Eyüboğlu

Sevinç Erbulak

Yıldıray Şahinler

Güler Ökten

Sinem Uslu

Muharrem Türkseven

Mustafa Açılan

Dilek Çelebi

Hakan Akın

ANNEM ANKARA HANGİ YILDA GEÇİYOR

“Annem Ankara”, tüm Türkiye’yi 90’lı yıllara götürecek.

Dizi 1990’lı yılların Ankara’sında geçiyor.