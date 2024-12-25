Yağmur Dinç

Kanal D’nin yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan, senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı ‘Annem Ankara’, izleyicileri her bölüm ekran başına kilitliyor.

BKM imzalı ‘Annem Ankara’nın güçlü oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu gibi isimler yer alıyor.

Seyircileri heyecanlandıracak bir haber daha geldi.

Annem Ankara kadrosuna güzel oyuncu dahil oldu.

MESUDE GELİYOR

Ünlü oyuncu Alara Turan, , ailesinden başka kimseye müsemma göstermeyen Mesude karakteriyle seyirciyle buluşacak.

Üzerine titreyen babası ve abileriyle birlikte büyüyen Mesude, sert mizacıyla çevresindekilere sınır koymayı çok iyi bilse de yaşı ilerledikçe kendisini bir çıkmazda hissetmeye başlar.

Hayatta en iyi bildiği şey direnmek ve kendi ayakları üzerinde durmak olan Mesude’nin aşkla tanışması ise tüm dengesini bozacaktır.