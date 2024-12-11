Annem Ankara'nın Zuhal'i Bergüzar Korel, çocuklarını paylaştı! İşte Ali, Han ve Leyla...

Yağmur Dinç

Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara'da başrolü üstlenen Bergüzar Korel, ekrana iddialı bir dönüş yaptı.

Akıllarda Binbir Gece dizisindeki Şehrazat karakteriyle kazınan Korel, yeni karakteriyle adından söz ettiriyor.

Annem Ankara'nın Zuhal'i Bergüzar Korel, eşi ve meslektaşı Halit Ergenç ve 3 çocuğu ile birlikte mutlu bir hayat sürüyor.

ALİ, HAN VE LEYLA...

Bergüzar Korel ve Haliç Ergenç, anne baba olma sevincini ilk oğulları Ali ile yaşadı.

Şimdilerde 14 yaşında olan Ali'yi kardeşi Han takip etti.

2020 yılının Mart ayında çiftin Han isminde ikinci erkek çocukları dünyaya geldi.

2021 yılının Kasım ayında çiftin Leyla isminde kız çocukları doğdu.

Kameralardan uzakta büyüyen çocuklar, magazinin de merak konusu oldu.

İşte Bergüzar Korel ve Haliç Ergenç'in çocukları...