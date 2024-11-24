Annem Ankara'yı seslendiren kişi ortaya çıktı! Bakın kimin sesiymiş...

Yağmur Dinç

Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara, yansıttığı dönem ve oyuncu kadrosu ile ilgi çekti.

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün rol aldığı dizi, bir dram hikayesini ekrana getiriyor.

Seyirciye duygusal anlar yaşatan dizide Zuhal'in öyküsü zaman zaman oğlu Başar tarafından izleyiciye anlatılıyor. Başar karakterinin iç sesi olarak yansıyan o sesin kim olduğu çok merak edildi.

O sesin sahibi ise ortaya çıktı.

OKAN YALABIK'IN SESİ

Hikayenin anlatıcısı, ailenin ortanca çocuğu olan Başar karakteri. Başar’ın iç sesi, ünlü oyuncu Okan Yalabık tarafından seslendiriliyor.

Yalabık’ın sesi, hikayeye derinlik ve duygu katarak izleyenlere unutulmaz bir atmosfer sunuyor.