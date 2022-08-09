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- Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?Kadroya 5 yeni oyuncu dahil oldu..
Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?Kadroya 5 yeni oyuncu dahil oldu..
- 09.08.2022 - 16:11
Türk televizyon tarihinin en uzun süren dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar 17. sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar ve İlker İnanoğlu gibi isimlerin üstlendiği dizinin yeni sezon çekimlerine başlandı.
Dizinin hayranları Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunu gündeme taşıdı.
Arka Sokaklar 17. sezonu ile ekranlara çıkmaya hazırlanırken kadroya 5 yeni oyuncunun eklendiği açıklandı.Dizi kadrosuna Cansın Çekili, Batuhan Ekşi, Sebahat Kumaş, Cem Uçan ve Nuray Hüseynova eklendi.
Arka Sokaklar 17. sezon ne zaman başlayacak?
Arka Sokaklar yeni sezon çekimleri başladı.Dizinin yeni sezon ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı tam netlik kazanmadı.Ancak dizinin Eylül ayının ilk haftasında ekranlara gelmesi bekleniyor..