Arka Sokaklar'a flaş transfer! Yeşilçam'ın efsane ismi diziye dahil oldu...

Yeşilçam'ın tanınan oyuncuların Serpil Örümcer Arka Sokaklar dizisine konuk oyuncu olarak katılıyor.
1967 yılında katıldığı güzellik yarışmasında birinci olarak tanınan Serpil Örümcer dikkatleri üzerine çekmişti.
Geçtiğimiz günlerde ekonomik sıkıntılar yaşamasıyla gündeme gelen Serpil Örümcer sosyal medyada gündem olmuştu.
Serpil Örümcer, Instagram hesabından paylaştığı bir videoda "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su, doğal gaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" ifadelerine yer vermişti.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Arka Sokaklar ekibi Serpil Örümcer'i konuk oyuncu olarak dizinin kadrosuna kattı.
Serpil Örümcer, dizide Aylin komiserin ev sahibi 'Müjgan' karakteriyle izleyiciyle buluşacak.
Serpil Örümcer'in eski hali...