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Arka Sokaklar'a flaş transfer! Yeşilçam'ın efsane ismi diziye dahil oldu...

Arka Sokaklar'a flaş transfer! Yeşilçam'ın efsane ismi diziye dahil oldu... Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan Serpil Örümcer, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da konuk oyuncu olarak yer alacak.