Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'i Uğur Pektaş'ın son hali

Rol aldığı Komiser Murat karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, sosyal medyada ortaya çıktı.

Arka Sokaklar efsanelerinden Mesut Komiser karakteriyle şöhreti yakalayan Uğur Pektaş, adını başka bir yapımda duyurmadı.

Dizideki rol arkadaşı Gamze Özçelik ile hem senaryo icabı hem de gerçek hayatta aşk yaşayan Uğur Pektaş, karizmasıyla genç kızlarında sevgilisi oldu.

2008 yılında evlenen ve 2011 yılında boşanan çift, 3 yıllık mutluluğunu bitirdi.

Ekran macerasına noktayı koyan Pektaş, Survivor ile bir dönüş yaptı ancak uzun soluklu olmadı.

Şimdilerde zamanını oğlu ile geçiren ünlü oyuncu, hayranları tarafından merak konusu oluyor.

Komiser Murat hala yakışıklı

43 yaşındaki Uğur Pektaş, eski eşi Gamze Özçelik gibi hayat rotasını maneviyata çevirdi.

Sanat dünyasından elini ayağını çeken Pektaş, hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih etti.

Instagram'da aktif olan Arka Sokaklar'ın Komiser Murat'ı Uğur Pektaş, son görüntüsüyle de şaşırttı. Fotoğraflarına beğeni alan Pektaş'a "hala çok yakışıklı" yorumları yazıldı.