Aşk-ı Memnu’nun yıldızına hapis şoku! "Yapmak zorundaydım" Aşk-ı Memnu dizisiyle adını milyonlara duyuran, geçtiğimiz sezonlarda Survivor'da boy gösteren ünlü oyuncu, sevgilisine şantaj yaptığı iddiası ile davalık oldu. 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakteriyle tanınan Batuhan Karacakaya, gündemden düşmüyor.

Batuhan Karacakaya, eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay'a şantaj yapmakla suçlanarak mahkemeye çıktı.

Soruşturma kapsamında, 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Karacakaya, mahkemede görülen duruşmada şantaj iddialarını reddetti.

İddianameye göre, şüpheli Batuhan Karacakaya'nın, eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay'a zorla video çektirerek şantajda bulunduğu öne sürüldü.

Şantaj suçlamasıyla karşı karşıya olan Karacakaya'nın, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

Duruşma gerçekleşti

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşma gerçekleşti. Adliye önünde açıklama yapan Batuhan Karacakaya, “Her şey çok güzel gidiyor şu anda. Suçlamaları kabul edecek bir şey kalmadı ama çok güzel sürprizler var. Davanın ilk duruşması bitti şu an benim için güzel gidiyor” dedi.

Batuhan Karacakaya'nın ifadesi

Ayşe Fatma Aslanpay’ın avukatından açıklama geldi.

Avukat Ümit Becel, “Sanık Batuhan her ne kadar suçlamaları reddetmiş olsa da tüm ifadeler suçtan kurtulmaya yönelikti. İfadesinde 'Medya gücümün ve kitlemin farkındayım, rezil olmayı göze alamadım. Bu nedenle o videoyu Ayşe'ye çektirmek zorundaydım' dedi. Zaten bahse konu video izlendiğinde mağdura zorla ve darp korkusuyla yaptırıldığı iddianame de açıktır. Şikâyetimiz devam ediyor ve Sanık Batuhan'ın tüm HTS kayıtları da incelenecek. Sonraki celse karar verilecek” ifadelerini kullandı.