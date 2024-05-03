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Depodan bozma evin satış fiyatı şaşkına çevirdi

Depodan bozma evin satış fiyatı şaşkına çevirdi İstanbul'da bir emlakçının penceresi bile olmayan depodan bozma 1+0 dairede çektiği video sosyal medyada gündem oldu. Evin fiyatının 1 milyon 800 bin TL olduğunu duyanlar ise ikinci bir şok yaşadı.