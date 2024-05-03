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Son dönemde emlak sektöründe fiyatlar iyice arttı.
Hem kiralık hem de satılık evlerdeki fiyat artışları ise vatandaşları zor durumda bıraktı.
Konuyla ilgili henüz bir çözüm bulunamazken İstanbul'dan yayınlanan bir video, izleyenleri hayrete düşürdü.
Depodan bozma yerin fiyatı 1 milyon 800 bin TL...
Depodan bozma 1+0 daireyi 1 milyon 800 bin TL’ye satan emlakçı, daireyi öve öve bitiremedi.
Videoyu izleyenler fiyat karşısında şaşkına dönerken, dairenin penceresinin bile olmaması dikkat çekti.
Penceresi bile yok
Öte yandan emlakçının tavırları sosyal medyada gündem olurken sosyal medyada ilanı tiye alan yorumlar yapıldı.
İşte 1 milyon 800 bin TL'lik o ev...
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