Avlu Dizisi Geri Dönüyor: İşte İlk Fragman

Yağmur Uçar

2018-2019 yılları arasında büyük bir ilgiyle izlenen ve 2019'da final yaparak ekranlara veda eden "Avlu" dizisi, izleyicilerin yoğun talebi üzerine yeni sezonuyla geri dönüyor.

Yapımcı Limon Film tarafından paylaşılan ilk tanıtım videosu, izleyicileri heyecanlandırdı.

Başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin paylaştığı, Yüksel Aksu ve Hülya Gezer'in yönetmenliğini üstlendiği dizi, hapishane ortamında geçen dramatik hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştı.

"Avlu", Avustralya yapımı "Wentworth" dizisinden uyarlanmıştı ve yeni sezonuyla yine ses getirmesi bekleniyor.

İşte Avlu'dan yeni fragman...