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- Ay döngüleri nelerdir? Hangi döngü yeniliktir? Ay döngülerinin anlamı nedir?
Ay döngüleri nelerdir? Hangi döngü yeniliktir? Ay döngülerinin anlamı nedir?
- 31.08.2022 - 15:27
- Güncelleme : 31.08.2022 - 15:28
Astroloji ile ilgilenenler, ayın dögnülerini sıklıkla takip ediyor. Bu döngülere göre hareket edenler, bazı önemli işlerini döngü geçişlerinde yapmaya çalışıyor.
Yebniay başlangıçların fitilini ateşlerken, dolunay ise bitişleri ve kapanışları gündemimize taşıyor.
Yeniay ve dolunaylar her ay gerçekleşirken, astroloji ile ilgilenmeyenler ise bu geçişleri öğrenmek istiyor.
Özellikle hayatlarındaki önemli işleri yeniaya denk getirmek isteyenler, "Ay döngüleri nelerdir? Hangi döngü yeniliktir? Ay döngülerinin anlamı nedir?" sorularını araştırıyor.
Peki, Ay döngüleri nelerdir? Hangi döngü yeniliktir? Ay döngülerinin anlamı nedir? İşte yanıtı...
Ay döngüleri
28 günde evresini tamamlayan ay takvimi, dört ana ve dört ara olarak ikiye ayrılır.
- 1 .Yeni Ay
- 2.İlk Dördün
- 3.Dolunay
- 4.Son Dördün ( Azalan Ay)
İlk iki evresinde(yeni ay ve ilk dördünde ) karanlık ay büyür ve görünür hale gelmeye başlar.
3.ve 4. evrelerinde(dolunay ve son dördün ) ışık azalır ve sonra döngü yeniden başlar .
Yeniaylar başlangıçları temsil eder. Dolunaylar ise hayatımızdaki birçok konunun kapanması anlamına gelir.
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