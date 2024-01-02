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Aybüke Pusat'ın yılbaşı pozları sosyal medyayı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?'

Aybüke Pusat'ın yılbaşı pozları sosyal medyayı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?' 27 yaşındaki ünlü oyuncu Aybüke Pusat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu son olarak yılbaşı pozları ile dikkat çekti. İşte Aybüke Pusat'ın o pozları...