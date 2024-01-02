Aybüke Pusat'ın yılbaşı pozları sosyal medyayı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?'

Aybüke Pusat güzelliği ile dikkatleri üzerine çekerken yaptığı paylaşımlar kısa sürede gündeme oturuyor.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı bale bölümü mezunu olan Aybüke Pusat 2014 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü olarak tanınmaya başladı.
25 Şubat 1997 yılında Ankara'da dünyaya gelen Aybüke Pusat birçok dizide rol alarak ekranlarda boy gösterdi.
Aybüke Pusat ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayınlanan Medcezir isimli dizide rol alarak yaşadı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aybüke Pusat'ın Instagramda 3.7 milyon takipçisi bulunuyor. Aybüke Pusat'ın son pozları sosyal medyayı salladı.
Şimdilerde TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta oynayan Aybüke Pusat yılbaşı pozlarıyla beğeni topladı.
Aybüke Pusat geçtiğimiz gün paylaştığı pozlar ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun o pozları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İşte Aybüke Pusat'ın yılbaşı paylaşımı..