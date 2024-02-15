Aynı filmde rol almışlardı! Yılmaz Erdoğan’ın biricik kızını bir de şimdi görün

Ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
İnci Taneleri dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çeken Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sosyal medya hesabında paylaştığı bir gönderiyle tekrar gündeme oturdu.
Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen kızları Berfin Erdoğan'ın son halini sosyal medya hesabında paylaştı.
28 yaşındaki Berfin'in babasına olan benzerliği görenleri şaşkına çevirdi.
Güzelliğiyle hayran bıraktı
Bir dönem Organize İşler filminde babasıyla rol alan küçük Berfin, şimdi kocaman oldu. İşte güzelliğiyle gündeme gelen Berfin Erdoğan...
Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan, sanat kariyerine babasının izinden gitmek yerine farklı bir yolculuğa çıktı.
Berfin, ABD'nin önde gelen okullarından birinde aşçılık eğitimi alarak kendi benzersiz yolu üzerinde ilerliyor.