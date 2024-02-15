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Aynı filmde rol almışlardı! Yılmaz Erdoğan’ın biricik kızını bir de şimdi görün

Aynı filmde rol almışlardı! Yılmaz Erdoğan’ın biricik kızını bir de şimdi görün İnci Taneleri dizisindeki Azem karakteriyle oldukça konuşulan Yılmaz Erdoğan, özel hayatıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Yılmaz Erdoğan’ın ilk göz ağrı Berfin Erdoğan büyüdü, kocaman oldu. İşte son hali…