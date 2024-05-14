Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya oğlunu paylaştı, görenler inanamadı! "Fotokopi doğurmuş" Bahar dizisinde hayat verdiği Rengin karakteriyle gündemde olan Ecem Özkaya, 2013 yılında anneliği tattı. Oğlu ile sık sık paylaşım yapan Özkaya, görenleri şaşırttı.

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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilgi görmeye devam ediyor.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimleri buluşturan dizide Ecem Özkaya da yer alıyor.

Rengin karakterini canlandıran Özkaya, seyircilerin merak konusu.

Özel hayatına mercek tutulan ünlü oyuncunun bir erkek çocuğu olduğunu duyanlar şaşkınlık yaşıyor.

Annesine benziyor

Ecem Özkaya, “Cümbür Cemaat Aile” dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Mustafa Üstündağ ile 2010 yılında hayatlarını birleştirmişti.

Özkaya ve Üstündağ, çiftinin evliliklerinden ilk ve tek çocukları olan Ahmet Kaan adını verdikleri oğulları 2013 yılında doğdu.

Çift boşanmış olsa da, oğulları için sık sık bir araya geliyor.

11 yaşındaki Ahmet Kaan Üstündağ'ı görenler ise "aynı annesi" yorumunda bulunuyor.

İşte Ecem Özkaya-Mehmet Üstündağ çiftinin biricik oğulları...