Barbaroslar İzabel kimdir, tarihte var mı? Pelin Akil hakkında bilgiler

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde oynadığı rol ile dikkatleri üzerine çeken İsabel karakterini kim oynuyor merak ediliyor. İsabel karakterini canlandıran Pelin Akil kimdir? İşte biyografisi...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi TRT 1 ekranlarında 16 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranlara geldi.

Başrollerde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe'nin rol aldığı dizide İsabel karakteri de dikkatleri üzerine çekiyor.

Oyunculuğu ve dizideki kilit rolü ile vatandaşların merak konusu olan Barbaroslar İsabel'i kim oynuyor ve tarihte var mı araştırılıyor.

Seyirciler Barbaroslar İsabel kimdir? İsabl tarihte var mı? Pelin Akil kaç yaşında, nereli, evli mi? sorularına yanıt arıyor. İşte Barbaroslar'ın İsabel'i Pelin Akil hakkında bilgiler..

BARBAROSLAR İSABEL KİMDİR?

Dizide müslümanlara ağır baskılar yapan Kastilya kralı II. Juan'ın kızı olan İsabel kimdir, tarihteki yeri ve kısaca hayatı merak ediliyor.

TARİHTE İSABEL

Kastilya kralı II. Juan ile Portekizli Isabel'in kızı, sonradan babasının yerine tahta çıkan IV. Enrique'nin ise üvey kardeşiydi. On üç yaşındayken kralın gözetimi altında yetişmesi için saraya getirildi. Kardeşi Alfonso'nun çevresinde toplanmış olan Enrique'nin muhalifleri, onun Temmuz 1468'de ölümü üzerine Isabel'e yöneldiler. Ama Isabel muhalefetin sözcüsü olmayı kabul etmedi ve Toros de Guisando Antlaşması'yla (19 Eylül 1468) IV. Enrique tarafından tahtın varisi ilan edildi.

Tahtın varisi olması nedeniyle, Isabel'in yapacağı evlilik İspanya'da ve dış ülkelerde yoğun tartışmalara yol açtı. Portekiz, Fransa ve Aragon değişik önerilerde bulundular.

Enrique, Isabel'in Portekiz kralı V. Alfonso, Fransızlar ise Guienne dükü ile evlenmesini istiyordu. Ama Isabel, danışmanlarının da etkisiyle Aragon tahtının varisi Fernando ile evlenmeye karar verdi ve Enrique'nin onayı olmadan Ekim 1469'da Valladolid'deki Juan de Vivero Sarayı'nda onunla evlendi. Bu evliliğe karşı çıkan bir grup Kastilya soylusu, tahtın gerçek varisinin Isabel değil Enrique'nin la Beltraneja olarak bilinen kızı Juana olduğunu öne sürdüler.

Kral da, Isabel'in kendisinin onayını almadan Fernando'yla evlenmekle tahta itaatsizlik ettiğini, böylece 1468 anlaşmasını çiğnediğini ileri sürerek bu grubu destekledi ve Juana'nın tahta çıkabilmesi için Guienne dükünün desteğinin sağlamaya çalıştı. Isabel ve Enrique daha sonra uzlaşmaya vardılarsa da, uzun yıllardan beri süren taht mücadelesi, kralın ölümünün (1474) hemen ardından bir iç savaşa dönüştü.

PELİN AKİL KİMDİR?

17 Nisan 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Akil, İstanbul Üniversitesi Müzikal Bölümünde eğitim almış ardından Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

ARKA SOKAKLAR ZEHRA

2011 yılında yayınlanmaya başlayan ve Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Zehra karakteri ile tanınmıştır.

PELİN AKİL'İN EŞİ VE ÇOCUKLARI

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Duru Lina ve Doğa Alin isminde iki kız çocuğu oldu.

Marikanın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Sersefil, Korkuyorum Sevgilim, ve Rent Müzikali gibi pek çok tiyatro oyununda sahne aldı.

BARBAROSLAR İSABEL

Bugün ekrana gelecek olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda rol alacak olan oyuncu, İsabel karakterine hayat verecek. Akil'in hayat vereceği karakterin aşkı için ölmeye hazır olan, güçlü bir yapısı olduğu biliniyor.