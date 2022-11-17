2007 senesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun filmi vizyona giriyor. Peki Barış Akarsu Merhaba filmi ne zaman vizyona girecek? Barış Akarsu Merhaba filmi oyuncuları kimler?

Henüz 28 yaşında yaşama veda eden Barış Akarsu'nun hayatını anlatan "Barış Akarsu Merhaba" filminin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Genç yaşta hayatını kaybederek, sevenlerini üzen sanatçının filmi yakından takip ediliyor. Peki Barış Akarsu Merhaba filmi ne zaman vizyona girecek?

Barış Akarsu Merhaba filmi ne zaman vizyona girecek?

Galası yapılan Barış Akarsu Merhaba filmi 18 Kasım 2022 Cuma tarihinde vizyona girecek. Film, Fikri Harika Production ve Aytaç Medya imzası taşırken yönetmenliğini ise Mert Dikmen üstleniyor. Filmin başrollerinde yer alan isimler İsmail Ege Şaşmaz ve Almila Ada oldu.

Barış Akarsu Merhaba filmi oyuncuları kimler?

İsmail Ege Şaşmaz - Barış Akarsu

Almila Ada - Zeynep

Hüseyin Avni Danyal - Selahattin Akarsu

Ebru Nil Aydın - Hatice Akarsu

Şafak Pekdemir

Metin Coşkun

Burak Satıbol

Aslıhan Kapanşahin