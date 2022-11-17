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    Barış Akarsu Merhaba filmi ne zaman vizyona girecek? Barış Akarsu Merhaba filmi oyuncuları kimler?

    2007 senesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun filmi vizyona giriyor. Peki Barış Akarsu Merhaba filmi ne zaman vizyona girecek? Barış Akarsu Merhaba filmi oyuncuları kimler?
    • 17.11.2022 - 12:41
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    Barış Akarsu Merhaba filmi ne zaman vizyona girecek? Barış Akarsu Merhaba filmi oyuncuları kimler?

    Henüz 28 yaşında yaşama veda eden Barış Akarsu'nun hayatını anlatan "Barış Akarsu Merhaba" filminin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Genç yaşta hayatını kaybederek, sevenlerini üzen sanatçının filmi yakından takip ediliyor. Peki Barış Akarsu Merhaba filmi ne zaman vizyona girecek?

    Barış Akarsu Merhaba filmi ne zaman vizyona girecek?

    Galası yapılan Barış Akarsu Merhaba filmi 18 Kasım 2022 Cuma tarihinde vizyona girecek. Film, Fikri Harika Production ve Aytaç Medya imzası taşırken yönetmenliğini ise Mert Dikmen üstleniyor. Filmin başrollerinde yer alan isimler İsmail Ege Şaşmaz ve Almila Ada oldu.

    Barış Akarsu Merhaba filmi oyuncuları kimler?

    İsmail Ege Şaşmaz - Barış Akarsu

    Almila Ada - Zeynep

    Hüseyin Avni Danyal - Selahattin Akarsu

    Ebru Nil Aydın - Hatice Akarsu

    Şafak Pekdemir

    Metin Coşkun

    Burak Satıbol

    Aslıhan Kapanşahin


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