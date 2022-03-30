Başrolde Kuruluş Osman'ın yıldızı ve Erdal Beşikçioğlu var! Hakim dizisinin yayın tarihi belli oldu

Başrolde Kuruluş Osman'ın yıldızı ve Erdal Beşikçioğlu var! Hakim dizisinin yayın tarihi belli oldu

Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur ve Ebru Özkan'ı buluşturan ATV'nin yeni dizisi Hakim'in yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen Hakim, 4 Nisan Pazartesi akşamı izleyiciler ile buluşacak.

Yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği, genel koordinatörlüğünü ise Akın Topuz'un yaptığı ATV'nin yeni dizisi Hakim, sezonun en merak edilen projeleri arasında yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir'in oturduğu, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı Limon Film imzalı Hakim dizisi, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Başrollerinde Kuruluş Osman'ın yıldızı Yurdaer Okur ile birlikte Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan ve Uğur Yücel'in yer aldığı Hakim dizisi, yayınlanan tanıtımları ile büyük ses getirmişti.

Yıllarca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışması ile birlikte yaşadıklarını ele alacak olan Hakim dizisinin ne zaman başlayacağı büyük bir merak konusuydu.

4 NİSAN'DA İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKIYOR

Dünyada izlenme rekorları kıran "Your Honor" dizisinin uyarlaması olan Hakim dizisinden merak uyandıran bir tanıtım daha yayınlandı.

Tanıtımla birlikte ilgi çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Hakim dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Sabırsızlıkla beklenen dizi, 4 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle ATV'de izleyici karşısına çıkacak.

Yurdaer Okur, Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan ve Uğur Yücel'i buluşturan dizinin kadrosunda Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer gibi isimler yer alıyor.

Hakim Dizisi Fragmanı VİDEO

HAKİM DİZİSİNİN KONUSU

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden Your Honor uyarlaması olan Hakim, farklı konusuyla öne çıkıyor.

Dizide, yıllarca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışmasıyla birlikte yaşadıkları ele alınıyor.

Hakimin yaşadığı trajik olayları işleyecek olan dizi, adalet ve vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu da izleyiciye sunuyor.