Başrolü bitecek demişti: NOW TV dizisinin final tarihi belli oldu

Televizyon dünyasında sezon sonu temizliği devam ediyor.

Sahipsizler, Sahtekarlar ve Veliaht gibi iddialı yapımların vedasının ardından, bir final haberi de NOW ekranlarından geldi.

Reytinglerdeki dalgalı seyriyle gündemden düşmeyen, başrollerini Özgü Namal ile Selahattin Paşalı’nın paylaştığı Kıskanmak dizisi için yolun sonu göründü.

Dizinin final tarihi belli oldu.

FİNAL TARİHİ AÇIKLANDI

Kıskanmak dizisinin resmi hesabından final tarihine ilişkin açıklama geldi.

Özgü Namal, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan ve Selahattin Paşalı gibi dev isimleri bir araya getiren Kıskanmak, 33. bölümüyle son kez ekranlara gelecek.

Planlamalara göre Kıskanmak, 19 Mayıs 2026 akşamı yayınlanacak final bölümüyle hikayesini tamamlayacak.