Bergüzar Korel oğlu Ali'yi ilk kez paylaştı, görenler "Maşallah" dedi! İşte Bergüzar'ın ilk göz ağrısı Ali... Şu sıralar Londra'da yaşayan Bergüzar Korel, oğlu Ali'nin fotoğrafını paylaştı. Çocuklarını sosyal medyadan paylaşmaktan kaçınan Korel, hayranlarından "Maşallah" yorumlarını kaptı.

27 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Bergüzar Korel, Binbir Gece dizisi sayesinde tanınmaya başlandı.

Bu dizide eşi Halit Ergenç ile tanışan Bergüzar Korel, 2009 yılının Ağustos ayında evlendi.

2010 yılının Şubat ayında çiftin Ali isminde bir erkek çocuğu dünyaya getiren Korel, 2020 yılının Mart ayında Han isminde ikinci erkek çocukları dünyaya getirdi.

Güzel ve başarılı isim son olarak, 2021 yılının Kasım ayında Leyla isminde bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Korel anneliği tatmaya başladığından beri çocuklarını sosyal medya ve basından uzat tutuyor.

Çocuklarının fotoğraflarının gizli gizli çekilmesini de istemeyen Korel, oğlu Ali'nin fotoğrafını paylaştı.

"Boyumu geçti"

Bergüzar Korel, çocuklarının yüzünü paylaşmıyor. Ancak onlarla geçirdiği keyifli anları paylaşmayı ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Leyla'nın "Anne" dediği anları paylaşan Korel, bu defa oğlu Ali'yi paylaştı.

Korel paylaşımına ise, "Boyumu geçti, evet" notunu düştü. Bergüzar Korel geçen günlerde eşi ile baş başa çıktığı yemekten fotoğraf paylaşmıştı.