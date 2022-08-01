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    Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in romantik tatili! 'En güzel çift bu..'

    Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in aşl dolu tatil pozları sosyal medyanın gündeminde.İşte mutlu çiftin tatil kareleri..
    • 01.08.2022 - 09:52
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    Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in romantik tatili! 'En güzel çift bu..'

    Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti romantik pozları ile sosyal medyanın gündemi oturdu.2009 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift tatilde aşka geldi.

    Bergüzar Korel'in instagram hesabından paylaştığı aşk dolu kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

    Ünlü çifte övgü dolu yorumlar yapan takipçileri "Şahanesiniz", "Ne güzelsiniz" ve "Çok güzelsiniz çok" gibi yorumlarda bulundu.İşte o kareler..

    Bergüzar Korel ve Halit Ergenç in romantik tatili! En güzel çift bu.. #1

    Bergüzar Korel ve Halit Ergenç in romantik tatili! En güzel çift bu.. #2

    Bergüzar Korel ve Halit Ergenç in romantik tatili! En güzel çift bu.. #3


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