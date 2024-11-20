Bergüzar Korel'in o kareleri gündem oldu! Eski halini gören taş kesildi..

Yağmur Dinç

Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara'da başrolü üstlenen Bergüzar Korel, ekrana iddialı bir dönüş yaptı.

Akıllarda Binbir Gece dizisindeki Şehrazat karakteriyle kazınan Korel, yeni karakteriyle adından söz ettiriyor.

Annem Ankara'nın Zuhal'i Bergüzar Korel, eşi ve meslektaşı Halit Ergenç ve 3 çocuğu ile birlikte mutlu bir hayat sürüyor.

Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın kızı olan Bergüzar Korel'in eski hali ise sıklıkla merak ediliyor.

İşte ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi...

HER HALİ GÜZEL

Bergüzar Korel, ilk dizi rolünü 1998 yapımı olan Kırık Hayatlar'da aldı.

Ardından 2006 yapımı Kurtlar Vadisi: Irak filminde Leyla karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Asıl çıkışını ise Binbir Gece'nin Şehrazat'ı olarak yakaladı.

Şimdilerde 42 yaşında olan Bergüzar Korel, güzelliği ve yeteneği ile mest etmeye devam ediyor.