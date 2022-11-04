Başarılı ve güzel oyuncu Bergüzar Korel, çocuklarını basından uzak tutuyor. Kendi sosyal medya hesabından bile yüzlerini paylaşmayan Korel, bazı dönemlerde ise kameralardan kaçmayı başaramadı.

27 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Bergüzar Korel, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde voleybol oynayan Korel, eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuğa yöneldi.

Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Bergüzar Korel, ilk dizi tecrübesini ise Kırık Hayatlar'da yaşadı.

Ardından Kurtlar Vadisi: Irak filminde başrol oynayan ve başarılı bir performans sergileyen Korel, asıl çıkışını Binbir Gece ile yaşadı.

Şehrazat rolü ile ünlenmeye başlayan Korel, rol arkadaşı Halit Ergenç ile aşk yaşamaya başladı ve 2009 yılının Ağustos ayında evlendi.

2010 yılının Şubat ayında çiftin Ali isminde bir erkek çocuğu dünyaya dünyaya gelirken, 2020 yılının Mart ayında ise Han adında ikinci erkek çocukları dünyaya geldi.

Doğum yaptığı dönemde bile çalışmalarına ara vermeyen Korel, "Aykut Gürel Presents Bergüzar Korel, Vol. 2" isimli stüdyo albümünü yayınladı.

Bu albümle konuşulan ünlü isim Han'ı dünyaya getirdikten kısa bir süre sonra yeniden anne olacağını duyurdu ve 2021 yılının Kasım ayında kızı Leyla'yı kucağına aldı.

Dün kızının birinci yaşını kutlayan ve zamanını çocuklarıyla geçiren Korel, basından uzak bir yaşam sürmeye çalışıyor.

Başarılı oyuncu çocuklarının yüzünü sosyal medyada paylaşmayı tercih etmiyor.Ancak hayranları bu konuda merak edip, arama yapıyor.

Çocuklarının şimdiki hali olmasa bile, dönem dönem çekilmiş fotoğraflarla hayranlar meraklarını gidermeye çalışıyor.

Bergüzar Korel'in çocukları

Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu olan Bergüzar Korel, anneliği ile büyük beğeni topluyor.

Çocuklarına zaman ayıran ve onların magazin malzemesi olmasına engel olan Korel, sosyal medyadan çok fazla paylaşmım yapmayı da tercih etmiyor.

Çocuklarının özel hayatına saygı duyan ve yüzlerini bile paylaşmayan Korel, zaman zaman ise basına yakalanmaktan kurtulamıyor.

Özellikle Ali ve Han'ın fotoğrafları, hayranlar tarafından aratıldığı zaman bulunabiliyor.

Çocukları ile poz vermeyi pek tercih etmeyen Korel, Ali'nin eğitimi ve bazı işleri için sık sık da Londra'ya gidiyor.

Aile hayatı ile dikkati çeken oyuncu, yeniden setlere ise bir reklam filmiyle döndü.