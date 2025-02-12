Beyazıt Öztürk'ten milyonluk yatırım! Bakın hangi sektöre giriyor...

Hüseyin Topuz

Kazançlarını gayrimenkule yatıran ünlü isimler servetlerini büyütmeye devam ediyor.

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün Kaz Dağları'ndan büyük bir arsa aldığı iddia edildi.

Takvim'de yer alan habere göre, Beyazıt Öztürk aldığı bu araziye bir otel yaptırmayı düşünüyor.

Beyazıt Öztürk’ün, ileride gerekli izinleri aldığı takdirde bölgede otel yapmayı düşündüğü iddiası sosyal medyada gündeme oturdu.

Son olarak Karaköy'de eski bir binayı 6 milyon dolara satın alan Beyazıt Öztürk bu binayı otele çevirmişti.