Bilgi yarışmasında elendiği soru izleyenleri şoke etti

ATV ekranlarında yayınlanan popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yaşanan bir olay, izleyicileri ekran başına kilitledi.

Yarışmacılar, doğru cevaplarla büyük ödüle ulaşmayı hedeflerken, yanlış cevaplar ise bazen beklenmedik sonuçlara yol açabiliyor.

5 BİN TL DEĞERİNDEKİ SORUDA ELENDİ

Bu hafta yaşanan olay, programın heyecan dolu yapısını bir kez daha ortaya koydu.

İlk ve ikinci soruda da joker hakkını kullanan yarışmacı Sıla Sinem Korkmaz, barajı geçti ancak programın 5 bin TL değerindeki dördüncü sorusunda elenerek herkesi şaşırttı.

DÖRT İŞLEM SORULDU

Yarışma sırasında, Korkmaz'a yöneltilen soru, basit bir matematik işlemi gerektiriyordu.

Yöneltilen, "33'ten 3 noksan olan sayı 44'ten kaç noksandır?" şeklindeki sorunun cevabı, 14 olarak bulunuyordu.

YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Ancak yarışmacı, soruyu yanıtlamakta zorlandı ve sonunda 4 seçeneğini işaretleyerek yanlış cevabı verdi ve yarışmadan elendi.

İzleyiciler ise yarışmacının verdiği cevaba ve elenmesine tepki gösterdi.

Sosyal medyada gündem olan o anlar, çok sayıda olumsuz yorum aldı.