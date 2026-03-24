Çağla Şıkel'in "bağımlılık yapıyor" dediği sağlıklı çikolata tarifi

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in formunu borçlu olduğu beslenme tarzı, sık sık merak ediliyor.

Özellikle Şıkel'in tatlı tercihleri merak konusu.

Tatlı krizlerini atlattığı tarifi paylaşan Çağla Şıkel, sık sık tükettiği çikolatanın yapılışını anlattı.

Ev yapımı, rafine şekersiz ve pratik olan çikolata tarifi büyük ilgi gördü.

ÇAĞLA ŞIKEL'İN ÇİKOLATASI

-2 yemek kaşığı bal

-2 yemek kaşığı saf kakao

-4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

-1 veya 2 yemek kaşığı tahin

Sıvı olan bu karışımı buz kalıplarına döküp donduruyoruz ve 20 dakika sonra hazır.

Çıkarttığınız gibi tüketebilirsiniz.