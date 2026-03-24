Eşref Rüya 38. bölüm 2. fragman: İhtiyar’ın kızı çıkıyor

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından Eşref Rüya, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir gibi dikkat çeken isimlerin yer aldığı dizi, son bölümüyle ekranlara damga vurdu.

Merakla beklenen 38. bölümün ikinci fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

İHTİYAR’IN SIRRI ORTAYA ÇIKIYOR

Eşref Rüya dizisinde dengeleri değiştirecek büyük bir sır gün yüzüne çıkıyor. İhtiyar’ın bir kızı olduğunu öğrenen Eşref, bu bilgiyle birlikte harekete geçiyor.

Kıza ulaşması halinde İhtiyar’a da ulaşabileceğini düşünen Eşref, planlarını bu doğrultuda şekillendiriyor.

İhtiyar’ın kızını korumakla görevlendirilen Yaşar’ın hamlesi ise gerilimi daha da artırıyor. Eşref’e kefen göndererek açık bir şekilde tehdit ediyor.

Yaşanan gelişmelerin ortasında Eşref, Nisan’ı korumak için onu eve getirtme kararı alıyor.

Hamile olduğunu öğrenen Nisan, yaşadığı şokun ardından Eşref’e duyduğu öfkeyi açıkça dile getiriyor.

İşte Eşref Rüya 38. bölüm 2. fragman: