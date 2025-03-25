Bir İhtimal Daha Var 2. sezon yayınlandı mı, ne zaman? Ata Demirer'in yeni dizisi

Yağmur Uçar

Başrollerini Ata Demirer, Uğur Yücel, Esra Bilgiç ve Lale Mansur’un paylaştığı Bir İhtimal Daha Var dizisi izleyici karşısına çıktı.

Ata Demirer’in spor bahisleri yazarı İsa’yı oynadığı dizide, sıradışı bir hikaye sundu.

Yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gören dizinin 2. sezonu şimdiden merak edildi.

İzleyiciler, "Bir İhtimal Daha Var dizisi 2. sezon ne zaman" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Gözler Ata Demirer'e çevrilirken, detaylar ise haberimizde...

BİR İHTİMAL DAHA VAR 2. SEZON

Dizi 1. sezonda toplamda 8 bölümden oluşuyor.

Tek sezon düşünülen dizi için herhangi bir 2. sezon açıklaması ise bulunmuyor.