'Biraz edep' Ebru Polat boğaza karşı kalça salladı, sosyal medyayı alt üst etti!

Cesur pozlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat'ın doğum günü dansı, sosyal medyayı salladı.

38 yaşındaki şarkıcı Ebru Polat, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Instagram sayfasını da aktif kullanan güzel şarkıcı, en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Ebru Polat, son olarak kalça dansıyla gündem oldu.

Polat, doğum günü için gittiği kutlamada, boğazın ortasında dans etti.

Doğum günü için sevgilisi tarafından sürpriz yapılan ünlü şarkıcının teknenin üstünde yaptığı kalça dansı herkesi büyüledi.

Dans videosunu sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sunan Polat'ın paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

"Doğum günü dansım" şeklinde yaptığı paylaşımla sosyal medyayı sallayan güzel şarkıcının düzgün fiziği de dikkatlerden kaçmadı.

Ebru Polat'ın yeşil elbiseli kıyafetiyle çektirdiği pozlar, görenleri mest etti.