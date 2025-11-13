Birlikte geçen yıllar, aynı yıl ayrılık... İşte Muazzez Abacı’nın büyük aşkı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk müziğinin sevilen ismi Muazzez Abacı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Usta sanatçının vefat haberi sevenlerini yasa boğarken, bir döneme damga vuran büyük aşkı gündeme geldi.

Usta sanatçının eski eşi Hasan Heybetli de aynı sene içinde kaldığı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu.

Bu içeriğimizde aynı yıl içinde hayatını kaybeden Muazzez Abacı ve Hasan Heybetli’nin büyük aşkını anlattık.

MUAZZEZ ABACI VE HASAN HEYBETLİ’NİN BÜYÜK AŞKI

Türk müziğinin efsane sesi Muazzez Abacı ile ünlü kabadayı Hasan Heybetli arasındaki aşk hikayesi, magazin ve sanat dünyasında unutulmaz bir efsane olarak yer aldı.

Abacı, gazinoda sahne aldığı yıllarda Heybetli tarafından sürekli takip edilmiş ve hayranlıkla izlenmişti. Cesur bir adım atan Heybetli, Abacı’ya onunla birlikte olmak istediğini söyledi, ancak Abacı ilk başta reddetti.

Heybetli’nin azmi ve tutkusu, aşkı sürdürecekti. Her gün gazinoya 24 kırmızı gül göndererek sevgisini göstermiş, bir akşam ise sokağı kırmızı güllerle kaplayarak Abacı’nın kalbini kazanmıştı.

Fırtınalı aşk, 1980 yılında nikah masasına taşındı, ancak ilk evlilik 3 yıl sonra sona erdi.

Birbirlerinden uzak duramayan çift, 1986 yılında yeniden evlendi.

İlişkileri boyunca Heybetli defalarca cezaevine girip çıkarken, Abacı onun karşısındaki evinden desteğini sürdürdü. Abacı, bu dönemi “Hasan cezaevinin bahçesinden ıslık çalardı, ben balkona koşardım” sözleriyle anlatmıştı.

Abacı, Heybetli’nin eli açık, iyi yürekli ve evde sessiz bir delikanlı olduğunu vurguluyor, defalarca ayrılıp barışmalarına rağmen aşklarının ömürlük olduğunu belirtiyordu.

2025 yılında hem Muazzez Abacı hem de Hasan Heybetli hayata veda etti.