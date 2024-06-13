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Bizim Hikaye’nin küçük Kiraz’ı Zeynep Selimoğlu’nun son halini gören inanamadı! Güzelliğiyle adeta büyüledi…

Bizim Hikaye’nin küçük Kiraz’ı Zeynep Selimoğlu’nun son halini gören inanamadı! Güzelliğiyle adeta büyüledi… Now TV’nin sevilen yapımlarından olan Bizim Hikaye’nin küçük yıldızlarından olan Zeynep Selimoğlu son haliyle görenleri büyülemeyi başardı. İşte, şimdilerde kocaman bir genç kız olan küçük yıldızın son hali…