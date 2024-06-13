Bizim Hikaye’nin küçük Kiraz’ı Zeynep Selimoğlu’nun son halini gören inanamadı! Güzelliğiyle adeta büyüledi…

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Başrollerinde Hazal Kaya ve Burak Deniz gibi başarılı isimlerin yer aldığı ve yayınlandığı dönemde reyting rekortmeni olan dizide küçük kardeşlere hayat veren oyuncularda hafızlara kazanmayı başarmıştı.
Amerika televizyonlarının fenomen dizisi ‘Shameless’tan uyarlanan Bizim Hikaye adlı dizi yayınlandığı dönemde büyük ses getirmeyi başarmıştı. Dizinin başrollerinin yanı sıra küçük kardeşlerden Kiraz’a hayat veren Zeynep Selimoğlu başarısıyla hafızlarda yer etmeyi başarmıştı.
Dizinin ardından ekranlardan uzak kalan Zeynep Selimoğlu son haliyle görenleri büyülemeyi başardı. Şimdilerde kocaman genç bir kız olan Selimoğlu bakın nasıl değişti…
İşte, Zeynep Selimoğlu’nun son hali…