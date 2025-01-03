Böbreğini almıştı; Ferdi Tayfur'un ilk oğlu bakın kim çıktı

Yağmur Dinç

"İçim Yanar" şarkısı ile dillerde olduğu günlerde yaşama veda eden Ferdi Tayfur, Türkiye'yi yasa boğdu.

Usta sanatçı, uzun bir süredir hastalıkla mücadele ediyordu.

Durumu iyice ağırlaşan Tayfur, dün akşam hayata veda etti.

Geride kulakların pasını silen şarkılar bırakan Ferdi Tayfur'un özel hayatı da merak konusu oldu.

79 yaşında yaşamını yitiren Ferdi Tayfur’un ölümünden sonra ilk eşi Zeliha Turanbayburt’dan olan oğlu Timur Turanbayburt ismi bir kez daha anılmaya başlandı.

FERDİ TAYFUR'UN OĞLU

Ferdi Tayfur ile ilk eşi Zeliha Turanbayburt çifti 1974 yılında evlendiler ancak 2 yıl sonra 1976 yılında boşandılar. Bu evlilik dışından olan oğulları Timur Turanbayburt dünyaya geldi.

Yıllar boyunca bir türlü babası ile bir bağ kuramayan Timur Turanbayburt, 1965 yılında dünyaya geldi.

59 yaşında olan Timur, 13 yaşında iken babasının Ferdi Tayfur olduğunu öğrendi. Ancak bu geç gelen haber baba oğul ilişkisini asla gölgelemedi.

Ancak 2020 yılının hemen başında yaşanan bir olay bu bağı daha da güçlendirdi.

Ferdi Tayfur’un böbrek yetmezliği geçirdiği zamanda Timur, babasına böbreğini bağışladı. Bu fedakarlık sanatçıyı yeniden hayata bağladı.