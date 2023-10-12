Bomba gelişme: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geri dönüyor! Başrolde sürpriz isimler var... Bir dönemin efsane yapımları arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın geri döneceğine yönelik iddialar sosyal medyayı salladı.

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ATV ekranlarında 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ani bir kararla sona erdi.

Dizinin ani bir kararla ve final vermeden sona ermesi ise hayranlarını büyük bir hüsrana uğrattı.

Dizinin yapımcılardan olumsuz yanıt alan oyuncular, yeni dizilere başladı ancak bomba bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz aylarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölümün sinema filmi olarak ekranlara geleceği ve filmin adının da “Son Efsane” olacağı öne sürüldü.

EDHO geri mi dönüyor?

ATV, BVB Yapım’a 165 milyon TL’lik bir tazminat davası açtı. Açılan dava sonrasında EDHO’nun BLU TV’ye gelmesinin yolu da kapanmış oldu. Ancak şimdi dizinin yeni sezonla devam edeceği belirtiliyor.

İddilara göre; yeni sezonda başrolde İlyas Çakırbeyli rolündeki Ozan Akbaba olacak. Yani diziye yön verecek isim Ozan Akbaba olacak. Hızır Çakırbeyli’yi ise ilerleyen sezonlarda belki görebiliriz. Çünkü kendisi ilk sezonda yer almayacak.

Hızır Çakırbeyli için nasıl bir son düşünüldüğü ise şimdilik net değil. Hızır Çakırbeyli’nin Alparslan Çakırbeyli ile yurtdışında olduğu ve ikinci sezonda kadroya dahil edileceği konuşuluyor.

Bu arada ortaya atılan iddialara göre; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonuyla dijital bir platformda seyircinin karşısında olacak.

Öte yandan çekimlerin Kasım ayının ortalarına doğru start alacağı, sezonun 12 bölümden oluşacağı ve bölümlerin ortalama 1 saat süreceği iddialar arasında. Dizinin yeni sezonunun Şubat ayı gibi yayınlanması ve finalin de Mayıs ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.