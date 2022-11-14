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    Botoks mu, kilo mu? Engin Altan Düzyatan'ın son hali şoke etti...'Ali Kırca sandık'

    Ekranlara dönüş hazırlığında olan Engin Altan Düzyatan'ı görenler, yüzündeki değişim karşısında tanımakta zorluk çekti.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 11:30
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    Botoks mu, kilo mu? Engin Altan Düzyatan'ın son hali şoke etti...'Ali Kırca sandık'

    Oyuncu Engin Altan Düzyatan, setlere geri döndü.

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından esinlenerek oluşturulan Çöp Adam dizisinde başrolü canlandıracak olan Düzyatan, Tamer karakterini canlandıracak.

    Dizide Engin Altan'ın yanı sıra Elçin Sangu, Füsun Demirel, Sedef Avcı, Salih Kalyon gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

    23 Kasım Çarşamba akşamı saat 20:00'da Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak diziden fragman da yayınlandı.

    Engin Altan'ın değişimi şoke etti

    Fragmanı izleyenler, Engin Altan Düzyatan'ı resmen tanıyamadı.

    Bazıları Engin Altan'ın sadece kilo aldığını söylerken bazıları da yüzünde birtakım "yanlış" estetik müdahaleler olduğunu savundu.

    Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncuyu Ali Kırca'ya benzetti.

    İşte Engin Altan Düzyatan'ın son hali..

    Botoks mu, kilo mu? Engin Altan Düzyatan ın son hali şoke etti... Ali Kırca sandık #1


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