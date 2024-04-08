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Bu hafta diziler yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar, Bahar, Sandık Kokusu, İnci Taneleri, Kızılcık Şerbeti...

Bu hafta diziler yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar, Bahar, Sandık Kokusu, İnci Taneleri, Kızılcık Şerbeti... Yeni bölümü heyecanla beklenen dizilerin bayram haftasında yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, takip ettikleri yapımlardan haber bekliyor. Peki, bu hafta diziler yayınlanacak mı? Yeni bölümler ne zaman? İşte detaylar...