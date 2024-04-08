Bu hafta diziler yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar, Bahar, Sandık Kokusu, İnci Taneleri, Kızılcık Şerbeti...

Bayram havası, ekranlara da yansıyor.
10-13 Nisan arasındaki Ramazan Bayramı tatili, dizilere de vurdu.
Birçok dizi Ramazan Bayramı'nda tekrar bölümü ile ekranda olacak.
Bayrama sayılı günlerin kalmasıyla birlikte dizilerin ara verip vermeyeceği merak ediliyor. İzleyiciler takip ettikleri dizi ve programların bayramda yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor.
Peki, Ramazan Bayramı'nda diziler ara verecek mi? Hangi diziler bayramda yayınlanmayacak? Bu hafta Kızıl Goncalar, Ömer, Bahar, Sandık Kokusu, İnci Taneler, Yabani, Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını yayınlanacak mı? İşte detaylar...
Dizilere bayram tatili
İzleyicilerin sabırsızlıkla yeni bölümlerin yayınlanacağı tarihi beklediği "Bahar", "Kızılcık Şerbeti", "Kızıl Goncalar", "İnci Taneleri", "Gönül Dağı", "Yargı", "Kuruluş Osman", "Sandık Kokusu", "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" ve "Yalı Çapkını" gibi sevilen diziler, Ramazan Bayramı dolayısıyla ekranlardan 1 hafta uzak kalacak.
Yeni bölümler ise 15 Nisan Pazartesi itibarıyla ekranlarda olacak.