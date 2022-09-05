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    Buket Aydın dekoltesiyle göz kamaştırdı! 'Harika olmuşsun'

    Sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarıyla adından söz ettiren sunucu Buket Aydın, son haliyle ilgi topladı.
    • 05.09.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 10:37
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    Buket Aydın dekoltesiyle göz kamaştırdı! 'Harika olmuşsun'

    1 Ocak 1985 yılında dünyaya gelen Buket Aydın, Kanal D Ana Haber'i sunmaya başladıktan sonra herkes tarafından tanınan bir isim oldu.

    Spikerliği bırakan Aydın, şu sıralar magazin gündeminden düşmüyor.

    Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan Aydın, son dönemde tatil kareleriyle dikkat çekiyordu.

    Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettiren ünlü spiker, şimdilerde verdiği kilolarla ilgi odağı oldu.

    Her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen 37 yaşındaki sunucu, son olarak göğüs dekolteli karesiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

    Aydın'ın bir hayli zayıfladığı ise dikkatlerden kaçmadı.

    İşte, Buket Aydın'ın son hali...

    Buket Aydın dekoltesiyle göz kamaştırdı! Harika olmuşsun #1

    Buket Aydın dekoltesiyle göz kamaştırdı! Harika olmuşsun #2

    Buket Aydın dekoltesiyle göz kamaştırdı! Harika olmuşsun #3

    Buket Aydın dekoltesiyle göz kamaştırdı! Harika olmuşsun #4


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