Burak Özçivit'in eski aşkı sosyetenin gözdesiymiş! Çalıkuşu setinde Fahriye nöbeti...

Fahriye Evcen ile mutlu bir beraberliği olan Burak Özçivit'in eski aşkı gündeme getirildi. Çalıkuşu döneminde aşk yaşayan Özçivit'in sosyetik aşkını görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

24 Aralık 1984'te İstanbul'da dünyaya gelen Burak Özçivit, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 2003 yılında Best Model of Turkey Yarışması'na katılan Özçivit, gelecek vadeden seçildi.

Bu yarışmadan sonra Uğurkan Erez ile çalışmaya başlayan yakışıklı isim, 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katıldı ve Best Model of Turkey seçildi.

Akabinde de Best Model of The World'e katılan Burak Özçivit, dünyanın en iyi ikinci mankeni seçildi.

Ancak yoluna oyuncu olarak devam etmek isteyen Burak Özçivit, ilk olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Zoraki Koca dizisinde yer aldı.

2008 yılında Baba Ocağı ile yavaş yavaş tanınmaya başlayan ve akabinde Muhteşem Yüzyılda yer alan oyuncu, asıl ününü Çalıkuşu sayesinde yakaladı.

Çalıkuşu dizisinde yer alarak parlayan ve dizide tanıştığı rol arkadaşı Fahriye Evcen ile 29 Haziran 2017 tarihinde Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle evlendi.

İkilinin bu evliliğinden Karan ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi.Özçivit bu evlilik sayesinde ününü tüm dünyada ikiye katladı.

Şu sıralar yeniden baba olmaya hazırlanan ve Kuruluş Osman'da başrolü üstlenen oyuncu, eski aşkı Ceylakn Çapa ile gündem oldu.

Burak Özçivit'in hayatını araştıranlar, eski aşkının Ceylan Çapa olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Burak - Ceylan aşkı

Burak Özçivit'in 3 yıla yakındır birlikte olduğu Ceylan Çapa ile ayrılığı sessiz sedasız oldu.

O dönem çıkan haberlere göre; 2 aydır ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşayan çift, son olarak Özçivit'in filminde oynaması için Amine Gülşe'ye teklif götürmesi sebebiyle kavga etti.

Çapa, Burak Özçivit'in Amine Gülşe ile bir projede yer alacağını öğrendikten sonra Özçivit'in kardeşinin nişanına davetli olmasına rağmen katılmamıştı.

Kıskançlıktan çıkan krizler

İkilinin aşklarının bitme sebebi olarak Burak Özçivit’in Amine Gülşe’ye filminde oynamayı teklifi etmesi gösterildi.

Ancak asıl nedenin Ceylan Çapa’nın Fahriye Evcen’le başlayan kronik kıskançlık krizlerinin olduğu iddia edildi.

Sık sık kıskançlık yüzünden kavga ettikleri öğrenilen çift, aşklarına nokta koydu.

Burak Özçivit ise bu aşkın ardından, Fahriye Evcen'le uzun sürecek ve evliliğe gidecek bir beraberliğe başladı.