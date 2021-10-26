Burcu Binici kimdir, kaç yaşında? EDHO Deniz karakteri...

Salı akşamlarının fenomen dizisi EDHO yeni kadrosuyla 7. sezona başladı. Deniz karakteriyle dikkatleri çeken Burcu Binici ise merak konusu oldu. Peki Burcu Binici kimdir? İşte biyografisi...

Seyircilerinin dört gözle beklediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 7. sezon ilk bölümüyle bu akşam ekranlarda...

Kadrosunda değişiklik yaşanan diziye dahil olan karakterlerden Deniz, merak konusu oldu. EDHO Deniz kimdir, kim oynuyor araştırılıyor.

Deniz rolünü canlandıran Burcu Binici'ye dair bilgiler seyircilerin gündeminde yer alıyor.

Peki Burcu Binici kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? EDHO Deniz karakteri ve Burcu Binici hakkında bilgiler...

EDHO DENİZ KARAKTERİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 7. sezonuna yeni oyuncuları kadrosuna katarak devam ediyor.

EDHO'da Burcu Binici "Deniz" karkterini canlandıran oyuncudur. Deniz Emine'yle Tipi'nin yeğenidir.

BURCU BİNİCİ KİMDİR?

Burcu Binici, 6 Temmuz 1986 tarihinde Erzurum'da ailenin en küçük kızı olarak doğmuştur.

Aslen Rize Hemşin'lidir. Çocukluğu; babası Devlet Su İşleri'nde memur olduğu için görev yeri olan Aydın'da geçti. İlkokulu Ekrem Çiftci İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Aydın Lisesi'nde lise öğrenimini tamamladı.

Beş yaşından bu tarafa dansa meraklı olup dans etmektedir. Burcu Binici şan eğitimi almış, asma davul ve nagarada çalıyor.

Liseden mezun olduktan sonra babası Tekrar Erzurum'a tayin olunca Akbank Erzurum Merkez Şubesi'nde 6 ay kadar çalıştı. Oyunculuğa başlamadan önce doğuda ilaç mümessilliği ve dansçılık gibi çok farklı işlerde çalıştı.

Anadolu Ateşi'ndeki bir hoca tarafından keşfedilerek dans ekibine çağırıldı. Bir yıl kadar Anadolu Ateşi'nde dans etti. Daha sonra 2007 yılında tanıştığı Meral Okay'ın teklifi ile "Bir Bulut Olsam" Dizisi'nde Gülengül rolünü oynayarak ilk dizi filminde oynamış oldu.

2010 yılında yönetmenliğini Özer Kızıltan'ın yaptığı "Sensiz Yaşayamam" dizisinde başrollerde Gülçin Santırcıoğlu, Emre Kınay, Özgür Çevik, Burcu Binici ve Mustafa Alabora oynadı.

2010 yılında Başrolerini İpek Tuzcuoğlu ve Emre Kınay'ın paylaştığı "Dürüye'nin Güğümleri" dizisinde Burcu Binici de oynadı.

"Dürüye'nin Güğümleri" dizisinin setinde dizinin ikinci yönetmeni Eray Koçak ile tanıştı.

Burcu Binici, 18 Temmuz 2011 tarihinde yönetmen Eray Koçak ile evlendi. İki ay sonra boşanma kararı aldı ve 6 Şubat 2012 tarihinde boşandı.

BURCU BİNİCİ DİZİ VE FİLMLERİ

2012 - Uçurum2012 - Biz Babasız Büyüdük

2012 - 6 Mantı

2012 - Sarı Siyah

2010 - 2012 - Dürüye'nin Güğümleri

2010 - Bir Bulut Olsam

2010 - Sensiz Yaşayamam

2009 - Bir Bulut Olsam