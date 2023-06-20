Burcu Esmersoy bikinili pozlarıyla genç kızlara taş çıkardı! "Kim der ki 46 yaşında" Ünlü sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde renkli bikinileriyle adeta şov yapmıştı. Bu kez tekneden cesur pozlar veren ünlü sunucunun kusursuz fiziği takipçilerini mest etti.

46 yaşındaki ünlü sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, tatil sezonunu açtı. Paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Yaşına rağmen güzelliği ve kusursuz fiziğiyle adından söz ettiren Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde rengarenk bikinileriyle bir video yayınlamıştı. Tatiline tam gaz devam eden Esmersoy, bu kez teknede bikinili pozlarını peş peşe yayınladı. İddialı pozları sosyal medyayı yıktı Şimdilerde iş insanı Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, tekne pozlarıyla herkesi büyüledi. Ünlü sunucunun "Uyandırma servisi" notuyla yayınladığı iddialı pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olan Burcu Esmersoy, 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında Miss International seçildi. Bir dönem CNN Türk’te muhabirlik ve spor spikerliği yapan Burcu Esmersoy, Romantik Komedi filminde tol aldı. Birçok yerde sunuculuk yapan Burcu Esmersoy, 2012 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında da sunuculuk yaptı. İyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü sunucu, paylaşımlarıyla takipçilerini büyülüyor.